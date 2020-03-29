Простейшие рецепты: что пить от давления пенсионерам
Народные средства доступны каждому. Если у вас нет противопоказаний, снизить давление помогут два напитка.
Первый поможет также поднять иммунитет. Речь идет о шиповнике. Достаточно залить горсть ягод кипятком и оставить в термосе на ночь. Утром ароматный горячий "чай" от давления будет готов. У шиповника – мочегонный эффект, что и способствует снижению, кроме того, он содержит витамин С, который помогает повысить сопротивляемость организма вирусам.
Второй чудо-напиток – гранатовый сок. Его полезно пить хотя бы раз в неделю. Можно купить в магазине готовый, а если хочется сэкономить – сделать в домашних условиях самостоятельно. Сок снижает давление за счет того же мочегонного эффекта. Кроме того, он богат калием и натрием, которые необходимы для сердечно-сосудистой системы.
Как отмечает автор канала "Сохрани свое здоровье" в "Яндекс.Дзен", если помимо употребления полезных напитков еще и правильно питаться и стараться побольше двигаться, таблеток от давления придется пить гораздо меньше.
Ранее "Утро" перечислило самые действенные способы борьбы с повышенным давлением.
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