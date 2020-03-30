Стопроцентный эффект: простые напитки спасут потенцию
Малоподвижный образ жизни и неправильное питание могут привести к потере мужской силы после 50 лет. К счастью, не безвозвратно. Она вернется, если начинать утро с обычной зарядки, сбалансированно питаться и не пренебрегать натуральными средствами для повышения потенции.
Их легко и просто приготовить в домашних условиях. К примеру, в молочно-ореховый чудо-коктейль для восстановления сексуального влечения входят 300 мл миндального молока, 50 г ореховой смеси и 2 ст. л. кунжутных семечек, которые необходимо обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета. Затем все твердые ингредиенты следует превратить в крошку и залить миндальным молоком.
Эффективное средство для повышения потенции готово. Осталось употребить его все без остатка. Такую процедуру нужно проводить натощак на протяжении четырех – шести недель, советует автор канала "Подорожник" "Яндекс.Дзен".
Чтобы приготовить следующий волшебный коктейль, который избавит от проблем в постели, понадобятся 150 мл кокосового молока, 100 г сливок (33% жирности), 50 г арахиса, которые надо измельчить. Затем все ингредиенты эликсира для повышения потенции перемешиваются. Натуральное средство для восстановления мужской силы можно смело употреблять в любое время. Чудодейственное зелье рекомендуется пить четыре недели через день.
Но, прежде чем начать прием этих коктейлей, необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить возможные противопоказания.
Ранее "Утро" рассказало, какое растение спасет потенцию.
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