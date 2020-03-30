Всего два коктейля помогут избежать проблем в постели в любом возрасте

Малоподвижный образ жизни и неправильное питание могут привести к потере мужской силы после 50 лет. К счастью, не безвозвратно. Она вернется, если начинать утро с обычной зарядки, сбалансированно питаться и не пренебрегать натуральными средствами для повышения потенции.

Их легко и просто приготовить в домашних условиях. К примеру, в молочно-ореховый чудо-коктейль для восстановления сексуального влечения входят 300 мл миндального молока, 50 г ореховой смеси и 2 ст. л. кунжутных семечек, которые необходимо обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета. Затем все твердые ингредиенты следует превратить в крошку и залить миндальным молоком.

Эффективное средство для повышения потенции готово. Осталось употребить его все без остатка. Такую процедуру нужно проводить натощак на протяжении четырех – шести недель, советует автор канала "Подорожник" "Яндекс.Дзен".

Чтобы приготовить следующий волшебный коктейль, который избавит от проблем в постели, понадобятся 150 мл кокосового молока, 100 г сливок (33% жирности), 50 г арахиса, которые надо измельчить. Затем все ингредиенты эликсира для повышения потенции перемешиваются. Натуральное средство для восстановления мужской силы можно смело употреблять в любое время. Чудодейственное зелье рекомендуется пить четыре недели через день.

Но, прежде чем начать прием этих коктейлей, необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить возможные противопоказания.

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