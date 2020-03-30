Сухофрукт очистит организм от токсинов

Чернослив считается одним из наиболее полезных продуктов в борьбе с заболеваниями кровеносной системы и сосудов. В продукте сохраняется большое количество антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет во время инфекционных заболеваний.

Чернослив входит в состав многих десертов, продукт можно сочетать с фруктами, орехами и даже рисом.

Чернослив с яблоками

Ингредиенты для чернослива с яблоками: чернослив – 100 г, кислые яблоки – 2 шт, вино – 100 мл, сахар – 2 ст.л., вода – 50 мл

Приготовление чернослива с яблоками:

Высыпаем сахар в глубокую емкость, выливаем в нее сахар и оставляем на огне до кипения. Очищаем чернослив от кожуры и косточек, добавляем мякоть в кипяток и даем настояться до мягкости.

Яблоки полностью очищаем и режем на небольшие кусочки, выкладываем их внутрь размягченного чернослива. Сверху поливаем основу разогретым сиропом, через 10-15 минут подаем десерт на стол.

Чернослив с орехами

Ингредиенты для чернослива с орехами: чернослив – 2 чашки, измельченный грецкий орех – 1,5 стакана, сметана – 3 ст.л., сахар по вкусу

Приготовление чернослива с орехами:

Чернослив промываем и оставляем в холодной воде на два часа до размягчения. После из продукта вырезаем косточки и заполняем его измельченными грецкими орехами.

Выкладываем начиненный чернослив друг на друга в глубокой емкости и сверху добавляем слой из сахара и сметаны. Оставляем в холодильнике на 7 минут и подаем готовое блюдо.

Чернослив с рисом

Ингредиенты для чернослива с рисом: чернослив – ½ чашки, рис – ½ стакана, сахар – ½ ч.л., лимонная кислота – 2 ч.л., вода – 200 мл, подсолнечное масло по вкусу

Приготовление чернослива с рисом:

Рис промываем и обжариваем на сковороде до золотистой корочки, очищаем чернослив от костей. Доводим воду до кипения, перемешиваем в ней чернослив и рис.

Добавляем к ингредиентам сахар и лимонную кислоту, оставляем продукты на огне до полной готовности риса. Перед подачей заправляем блюдо подсолнечным маслом.

Ранее "Утро" рассказало, что чернослив полезен для женского здоровья.