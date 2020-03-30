Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Иммунитет укрепит всего один продукт: рецепты с черносливом

Иммунитет укрепит всего один продукт: рецепты с черносливом
Фото:Tom Schneider/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
продолжениеПростая домашняя тренировка избавит от лишнего веса
Сухофрукт очистит организм от токсинов

Чернослив считается одним из наиболее полезных продуктов в борьбе с заболеваниями кровеносной системы и сосудов. В продукте сохраняется большое количество антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет во время инфекционных заболеваний. 

Чернослив входит в состав многих десертов, продукт можно сочетать с фруктами, орехами и даже рисом. 

Чернослив с яблоками

Ингредиенты для чернослива с яблоками: чернослив – 100 г, кислые яблоки – 2 шт, вино – 100 мл, сахар – 2 ст.л., вода – 50 мл

Приготовление чернослива с яблоками: 

Высыпаем сахар в глубокую емкость, выливаем в нее сахар и оставляем на огне до кипения. Очищаем чернослив от кожуры и косточек, добавляем мякоть в кипяток и даем настояться до мягкости. 

Яблоки полностью очищаем и режем на небольшие кусочки, выкладываем их внутрь размягченного чернослива. Сверху поливаем основу разогретым сиропом, через 10-15 минут подаем десерт на стол. 

Чернослив с орехами

Ингредиенты для чернослива с орехами: чернослив – 2 чашки, измельченный грецкий орех – 1,5 стакана, сметана – 3 ст.л., сахар по вкусу

Приготовление чернослива с орехами: 

Чернослив промываем и оставляем в холодной воде на два часа до размягчения. После из продукта вырезаем косточки и заполняем его измельченными грецкими орехами. 

Выкладываем начиненный чернослив друг на друга в глубокой емкости и сверху добавляем слой из сахара и сметаны. Оставляем в холодильнике на 7 минут и подаем готовое блюдо. 

Чернослив с рисом

Ингредиенты для чернослива с рисом: чернослив – ½ чашки, рис – ½ стакана, сахар – ½ ч.л., лимонная кислота – 2 ч.л., вода – 200 мл, подсолнечное масло по вкусу

Приготовление чернослива с рисом: 

Рис промываем и обжариваем на сковороде до золотистой корочки, очищаем чернослив от костей. Доводим воду до кипения, перемешиваем в ней чернослив и рис.

Добавляем к ингредиентам сахар и лимонную кислоту, оставляем продукты на огне до полной готовности риса. Перед подачей заправляем блюдо подсолнечным маслом. 

Ранее "Утро" рассказало, что чернослив полезен для женского здоровья.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Приметы на 31 марта: что нельзя делать в последний день месяца

Поход в гости грозит чередой неудач в будущем

Доллар за 90 рублей: озвучен новый сценарий роста цен на валюту в России

Есть три возможных варианта развития ситуации с курсом валюты в стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей