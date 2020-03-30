Иммунитет укрепит всего один продукт: рецепты с черносливом
Чернослив считается одним из наиболее полезных продуктов в борьбе с заболеваниями кровеносной системы и сосудов. В продукте сохраняется большое количество антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет во время инфекционных заболеваний.
Чернослив входит в состав многих десертов, продукт можно сочетать с фруктами, орехами и даже рисом.
Чернослив с яблоками
Ингредиенты для чернослива с яблоками: чернослив – 100 г, кислые яблоки – 2 шт, вино – 100 мл, сахар – 2 ст.л., вода – 50 мл
Приготовление чернослива с яблоками:
Высыпаем сахар в глубокую емкость, выливаем в нее сахар и оставляем на огне до кипения. Очищаем чернослив от кожуры и косточек, добавляем мякоть в кипяток и даем настояться до мягкости.
Яблоки полностью очищаем и режем на небольшие кусочки, выкладываем их внутрь размягченного чернослива. Сверху поливаем основу разогретым сиропом, через 10-15 минут подаем десерт на стол.
Чернослив с орехами
Ингредиенты для чернослива с орехами: чернослив – 2 чашки, измельченный грецкий орех – 1,5 стакана, сметана – 3 ст.л., сахар по вкусу
Приготовление чернослива с орехами:
Чернослив промываем и оставляем в холодной воде на два часа до размягчения. После из продукта вырезаем косточки и заполняем его измельченными грецкими орехами.
Выкладываем начиненный чернослив друг на друга в глубокой емкости и сверху добавляем слой из сахара и сметаны. Оставляем в холодильнике на 7 минут и подаем готовое блюдо.
Чернослив с рисом
Ингредиенты для чернослива с рисом: чернослив – ½ чашки, рис – ½ стакана, сахар – ½ ч.л., лимонная кислота – 2 ч.л., вода – 200 мл, подсолнечное масло по вкусу
Приготовление чернослива с рисом:
Рис промываем и обжариваем на сковороде до золотистой корочки, очищаем чернослив от костей. Доводим воду до кипения, перемешиваем в ней чернослив и рис.
Добавляем к ингредиентам сахар и лимонную кислоту, оставляем продукты на огне до полной готовности риса. Перед подачей заправляем блюдо подсолнечным маслом.
Ранее "Утро" рассказало, что чернослив полезен для женского здоровья.
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