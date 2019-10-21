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Популярный сухофрукт сохранит женское здоровье

Популярный сухофрукт сохранит женское здоровье
Фото: pixabay.com
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Полезные плоды станут профилактикой от рака

Американские исследователи доказали, что чернослив помогает снизить риск развития остеопороза – болезни, от которой чаще всего страдают женщины старше 40 лет. 

При остеопорозе минеральные вещества вымываются из костей, и они становятся хрупкими. Во время эксперимента ученые взяли 2 группы женщин. Одна часть добровольцев добавила в свой рацион чернослив, другая – сушеные яблоки. Выяснилось, что у дам из первой группы показатели прочности костей значительно повысились, сообщает портал "Актуальные новости".

Кроме того, этот сухофрукт замедляет старение организма, улучшает микрофлору кишечника, оздоравливает слизистую оболочку и препятствует развитию злокачественных новообразований.

Валентина МАЙОРОВА
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