Проверенный способ: растение с приятным запахом спасет потенцию
О полезных свойствах мяты знали еще наши предки – это растение использовали не только ради вкуса, но и ради его лечебного действия. На Руси мяту называли "травой долголетия", ведь она успокаивает нервную систему, благоприятно влияет на состояние сосудов и снимает воспаления. К тому же, она улучшает потенцию.
Растение обладает сильным узнаваемым ароматом за счет большого содержания эфирных масел, сообщает FoodInformer. Hа Руси же сок или масло мяты использовали как средство от импотенции. Им можно натереть мужской половой орган, благодаря чему эрекция станет более продолжительной, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Балканский знахарь".
По словам автора блога, есть еще одно народное средство для повышения потенции. Чтобы улучшить интимную жизнь, можно вдыхать эфирные масла пшеницы. Благодаря энтеморфину, который в нем содержится, сексуальное влечение усиливается в несколько раз.
Стоит отметить, что народные рецепты не смогут полностью решить проблемы с потенцией, а некоторые из них могут даже навредить здоровью. Именно поэтому при возникновении эректильной дисфункции в первую очередь необходимо обратиться к врачу.
Для увеличения тестостерона можно воспользоваться еще одним народным советом. В домашних условиях поднимет потенцию отвар из коры дуба.
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