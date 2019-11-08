Гипертония и гипотония одинаково опасны

Риск инсультов, сердечных приступов и почечной недостаточности резко возрастает из-за чересчур высокого – 140/90 мм ртутного столба и больше – давления. Низкое – 100/60 мм и меньше – тоже создает проблемы со здоровьем, вызывает слабость и усталость. При одном, рассказали врачи, "человек хорошо умирает, при другом – плохо живет". Но есть простые и действенные способы бороться и с тем, и с другим.

Повышенного давления (гипертонии) можно избежать, если принимать такие препараты, как бета-блокаторы, диуретики или ингибиторы АПФ. Чтобы наверняка достичь положительного результата, нужно комбинировать два или три разных лекарства. Но существуют и естественные средства лечения. Снизить высокое артериальное давление поможет похудение – при потере 1 кг давление упадет на 2 мм, а избавление от 5 кг окажет такое же влияние, как и монотерапия с диуретиком, пишет "МедикФорум".

Подобно таблеткам от гипертонии спасает физическая активность: плавание, бег на лыжах, нордическая ходьба, езда на велосипеде или бег трусцой – не меньше 30–45 минут трижды в неделю. Это уменьшает уровень гормонов стресса и инсулина, расширяет кровеносные сосуды и снижает сопротивление кровотока, а также способствует потере жира. Результат гипертоники заметят уже через два месяца.

Не менее важна и пища. В частности, богатая огромным количеством фруктов, овощей, рыбы, оливкового масла и чеснока средиземноморская еда поможет отрегулировать уровень инсулина, который влияет на кровяное давление, и улучшит состояние кровеносных сосудов. А сокращение поедаемой соли до 5 г в день (одной чайной ложки) поможет снизить систолическое давление примерно на 6 мм рт.ст., а диастолическое – на 4 мм ртутного столба.

При низком давлении чаще всего не нужно принимать лекарства-антигипотоники, отметили специалисты. Лучшей профилактикой будет тренировка сосудов – поездки на велосипеде, плавание, ходьба или легкие пробежки, сауна, посоветовали они. И добавили, что "одним из лучших средств, помогающих от синдрома утренней слабости, вызванного низким кровяным давлением, является стакан холодной воды".

Ранее сообщали, что барбарис, малина, брусника и валериана помогут понизить чрезмерно высокое давление, указывался один из способов борьбы с гипертонией.