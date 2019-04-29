Раскрыть проблемы со здоровьем поможет зевота

Безобидная привычка сигнализирует о серьезных проблемах

Ученые считают, что зевание помогает охладить мозг и усиливает когнитивную деятельность. Однако иногда зевота является сигналом опасности, отмечают специалисты.

Если затяжная зевота продолжается в течение нескольких недель, нужно обратить внимание на этот сигнал. Непреодолимое желание зувнуть может быть следствием повышенного уровня гормона кортизола в крови, а это бывает, когда человек долго пребывает в состоянии стресса. Если к зевоте добавляются такие симптомы, как нерегулярное сердцебиение, боль в груди, учащенное дыхание и головная боль, имеет смысл обратиться к врачу.

Помимо этого, зевота может возникать в результате понижения кровяного давления и замедления сердечного ритма, что свидетельствует о сбоях в работе сердца и сосудов. Неглубокое дыхание, нарушение походки, тошнота и боли в груди вместе с сонливостью являются признаками этого рода проблем.

Болезни печени вызывают гормональный дисбаланс и сильная усталость, с которыми связаны и механизмы зевоты. Если кроме этого наблюдаются потеря аппетита, тошнота и отечность, нужна консультация специалиста.

Зевота может быть и симптомом рассеянного склероза. Этот недуг поражает ствол головного мозга, после чего проявляются непроизвольные рефлексы, – к примеру, в виде постоянного зевания. Другие признаки такого рода нарушения здоровья – ухудшение зрения, проблемы с равновесием и онемение в конечностях.

Наконец, зевание часто бывает предвестником инсульта. Конечно, помимо него при инсульте наблюдаются и другие симптомы: перекошенность лица, неспособность легко поднять руки вверх и изменения в речи. Зевота при инсульте вызывается повышением температуры тела и мозга, это и провоцирует желание зевнуть, отмечает "Медик Форум".

