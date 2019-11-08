Мужчинам с небольшим половым органом достаточно капли алкоголя

Мужское достоинство недовольные его размером парни считают большим недостатком. Обладатели небольшого полового органа боятся опозориться в постели. У них развивается "комплекс плохого любовника", но от него просто избавиться.

Но, возможно, дела не так уж плохи и проблема возникла на ровном месте, ведь средняя длина пениса – 14-17 см, уточняет портал для мужчин. Так что гуляющая по Сети шутка блогера Насти Ивлеевой про 15 сантиметров – это повод не для смеха, а для гордости.

Впрочем, размер не имеет значения, если он не тревожит представителя сильной половины человечества. В противном случае стоит обратиться психологу. Избежать осечки на любовном ложе поможет также партнерша, если расслабит своего избранника небольшой дозой алкоголя. Это позволит мужчине отбросить в сторону свои переживания и поверить в себя. Но важно не переусердствовать со спиртным, дабы не вызвать обратную реакцию.

Маленький пенис – не приговор, если его владелец не зацикливается на размере. А для удовлетворения второй половинки есть и другие способы. Обладатели небольшого детородного органа оказываются даже в плюсе, так как способны получать несказанное удовольствие от одинокого полового наслаждения.