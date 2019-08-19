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Найден необычный способ понизить давление

Найден необычный способ понизить давление
Фото: www.globallookpress.com
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Ключ к успеху кроется в высокой температуре

Финские ученые пришли к выводу, что сауна помогает людям, страдающим от гипертонии.

Специалисты из Университета Восточной Финляндии провели масштабное исследование и установили необычный "горячий метод" нормализации артериального давления. Они пронаблюдали за 1,5 тыс. мужчин среднего возраста с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией и выяснили, что у тех из них, кто ходил в сауну от 2 до 3 раз в неделю, риск развития заболевания снизился на 24%. Те же, кто помещал сауну ежедневно, уменьшили свои риски на целых 46%, отмечает American Journal of Hypertension.

По мнению медиков, такой эффект возникает из-за того, что, благодаря повышению температуры тела в организме улучшается кровоток. Кроме того, тренируются сосуды, что также благотворно сказывается на состоянии здоровья.

В свою очередь, британские ученые выяснили, что понижение температуры в помещении увеличивает вероятность развития гипертонии у человека, сообщает "Медик Форум".

Валентина МАЙОРОВА
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