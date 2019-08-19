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"Единая Россия" обсудит с Минздравом проблему обеспечения лекарствами граждан

Фото: er.ru
Наказание за приобретение незарегистрированных в РФ медикаментов не должно противоречить здравому смыслу

"Единая Россия" призывает Минздрав и работающие в стране благотворительные фонды обсудить действующие сейчас механизмы по лекарственному обеспечению населения и внести соответствующие поправки в законодательство. Об этом сообщил депутат Государственной думы от фракции ЕР Михаил Старшинов.

Партия намерена также поставить вопрос о правоприменительной практике в отношении россиян, которые покупают необходимые им или их близким незарегистрированные в РФ лекарственные препараты. Сейчас в таких случаях грозит уголовная ответственность. К примеру, на днях в РФ была задержана женщина, которая приобрела для своего ребенка с эпилепсией запрещенное в РФ импортное лекарство.

"Люди идут на эти шаги не от хорошей жизни. Минздрав говорит о том, что существует определенный механизм получения подобных препаратов, а люди заявляют, что система не работает, и лекарства получить крайне сложно. Есть смысл провести ряд встреч с Минздравом, представителями благотворительных фондов, чтобы вместе подумать, что можно сделать для людей", – сказал Старшинов. 

Михаил Старшинов. Фото: er-duma.ru

Он подчеркнул, что проблема носит системный характер. С одной стороны, действия правоохранителей понятны, они действуют по букве закона. С другой – это противоречит здравому смыслу.

"Подобного рода ситуации достаточно негативно сказываются на доверии и уважении к правоохранительной системе. Человек задается вопросом, а нужно ли возбуждать в отношении женщины уголовное дело лишь за то, что она пыталась своему больному ребенку достать лекарства", – пояснил депутат.

Он напомнил, что аналогичная ситуация возникла буквально месяц назад. Тогда только обращение ЕР в Генпрокуратуру и широкий общественный резонанс помогли матери неизлечимо больного ребенка избежать уголовного наказания. Сейчас ЕР намерена действовать также:

"Я направлю обращение генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой предпринять все предусмотренные законом меры для того, чтобы оградить женщину от необоснованного уголовного преследования. Надеюсь, что и руководство этих сотрудников, и органы прокуратуры предпримут все шаги для установления истины по делу в соответствии с законом, здравым смыслом и чувством сострадания", – сообщил Старшинов по поводу судьбы женщины, задержанной при получении запрещенного в РФ лекарства для  ребенка с эпилепсией.

Николай ВИКТОРОВ
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