В "Единой России" поставили на место распространителей фейковых новостей

Агрегаторы умышленно нагнетают социальную ситуацию, считают в партии

Новая инициатива Госдумы охотникам за сенсациями пришлась весьма кстати. Так, новость о гипотетическом запрете использования старых машин разлетелась, как горячие пирожки.

Многие СМИ специально преподнесли информацию в искаженном виде, усугубляя тем самым социально-политическую ситуацию в России, полагает первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Он отметил, что партийцы этого так не оставят.

"В начале сентября мы бы хотели встретиться с представителями этих новостных и поисковых агрегаторов, особенно если они зарегистрированы за рубежом, и уточнить, зачем они это делают. Складывается впечатление, что это делается специально для нагнетания социально-политической ситуации", – цитирует единоросса ТАСС.



При этом Исаев выразил надежду, что новостные агрегаторы одумаются и исправят кричащие заголовки. По мнению политика, распространители ложных сведений должны разъяснить своим читателям, что парламентарии никогда не примут закон, который может навредить интересам россиян.

Напомним, в "Единой России" предложение о запрете эксплуатации старых автомобилей не поддержали.

