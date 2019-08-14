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В "Единой России" поставили на место распространителей фейковых новостей

Фото: k.vcom/er_ru
Агрегаторы умышленно нагнетают социальную ситуацию, считают в партии

Новая инициатива Госдумы охотникам за сенсациями пришлась весьма кстати. Так, новость о гипотетическом запрете использования старых машин разлетелась, как горячие пирожки. 

Многие СМИ специально преподнесли информацию в искаженном виде, усугубляя тем самым социально-политическую ситуацию в России, полагает первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Он отметил, что партийцы этого так не оставят. 

"В начале сентября мы бы хотели встретиться с представителями этих новостных и поисковых агрегаторов, особенно если они зарегистрированы за рубежом, и уточнить, зачем они это делают. Складывается впечатление, что это делается специально для нагнетания социально-политической ситуации", – цитирует единоросса ТАСС.  

Андрей Исаев. Фото: er.ru

При этом Исаев выразил надежду, что новостные агрегаторы одумаются и исправят кричащие заголовки. По мнению политика, распространители ложных сведений должны разъяснить своим читателям, что парламентарии никогда не примут закон, который может навредить интересам россиян.  

Напомним, в "Единой России" предложение о запрете эксплуатации старых автомобилей не поддержали. 

Ксения АНДРЕЕВА
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