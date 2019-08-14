"Единая Россия" отказалась запрещать ездить на старых автомобилях

Единственный критерий допуска машины на дорогу - техническое состояние

Старый автомобиль – еще не повод выбрасывать его на свалку. Вообще, дата производства автомобиля не должна быть критерием для запрета эксплуатации, главное – техническое состояние. Об этом заявил координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги", депутат Госдумы Владимир Афонский.

"Если владелец автомобиля соблюдает правила технического осмотра, регулярно делает положенные проверки, состояние такой машины будет хорошим и через 10, и через 20 лет. Почему он должен расставаться со своим автомобилем просто потому, что прошел какой-то срок с момента его производства?" – отметил Афонский.

Ранее с предложением запретить россиянам использовать старые машины выступила зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина.

"В "Единой России" категорически не поддерживают данную инициативу", – подчеркнул Афонский. По его данным, сейчас в стране эксплуатируется почти 21 млн автомобилей старше 15 лет и 10 млн старше десяти лет. Поэтому прежде, чем лишать их владельцев средства передвижения, необходимо, как минимум, поинтересоваться мнением населения, автоэкспертов, общественных организаций и других сторон, указал депутат.