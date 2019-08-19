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Названы пять правил для похудения

Названы пять правил для похудения
Фото: www.globallookpress.com
Эксперт раскрыл секреты идеальной фигуры

Процесс похудения часто сопровождается стрессами и срывами, которые сводят на нет все потраченные усилия. Однако специалисты считают, что если соблюдать простые правила, можно избавиться от лишнего веса, не особо напрягаясь.

Эксперт в области красоты и здоровья Андрей Полард уверен, что прежде всего, для успешного похудения нужно оставаться в добром расположении духа и соблюдать спокойствие. Не стоит сразу отказываться от любимых вредных блюд – ограничения нужно вводить постепенно, иначе попытка улучшить фигуру провалится.

Кроме того, следует высыпаться – ночной сон не должен быть меньше восьми часов. Поноценный отдых необходим для поддержания нормальной скорости обмена веществ.

Прогулки на природе и активный отдых также помогут ускорить процесс избавления от лишних килограммов. Кроме того, всем страдающим от лишнего веса обязательно нужно признать психологическую зависимость от еды. Необходимо научиться выходить из-за стола слегка голодным и уметь вовремя остановиться во время приема пищи.

Наконец, для быстрого похудения важно отказаться от алкоголя, заменив его томатным соком, водой с лимоном или имбирным чаем, сообщает портал Newstes.

Валентина МАЙОРОВА
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