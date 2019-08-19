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Сибирское средство спасет от импотенции

Сибирское средство спасет от импотенции
Фото: www.globallookpress.com
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Экологически чистый продукт защитит мужское здоровье

Кедровые орехи – это не только лакомство, но и настоящее спасение для мужчин, страдающих эректильной дисфункцией.

Стрессы, плохая экология и вредные привычки приводят к тому, что все чаще проблемы с потенцией начинают испытывать молодые мужчины. Врачи советуют ввести в свой рацион ряд продуктов, способных помочь в решении этой деликатной проблемы.

Одно из самых эффективных средств в борьбе с импотенцией - кедровые орехи. Горсточка орехов в день способна творить чудеса, сообщает портал replyua.net. Специалисты также советуют регулярно пить гранатовый сок. Этот напиток богат антиоксидантами, которые выводят из организма вредные вещества. В тройку лидеров вошел и темный шоколад, улучшающий работу сердечно-сосудистой системы.

По мнению медиков, все эти лакомство необходимо употреблять перед занятиями сексом. Кроме того, помогут в борьбе с импотенцией бананы, в которых содержатся вещества, увеличивающие производство половых гормонов, и ,устрицы, содержащие цинк, нужный для выработки тестостерона. А вот авокадо полезно есть не только мужчинам, но и женщинам. Этот плод повышает влечение и улучшает состояние организма в целом.

Валентина МАЙОРОВА
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