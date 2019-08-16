"Единая Россия" выступила против необоснованного преследования предпринимателей

От Генпрокуратуры потребовали объяснить случаи злоупотреблений со стороны правоохранителей

Содержание под стражей граждан, обвиняемых в экономических правонарушениях, должно быть обосновано. На это указал депутат Государственной думы от фракции "Единой России" Михаил Старшинов. Он обратил внимание на опубликованные в СМИ жалобы заключенных на то, что их держат в следственном изоляторе длительное время без веских причин, и направил соответствующий запрос в Генпрокуратуру.

"Я направил запрос на имя Генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию в СИЗО №6 Москвы и направить в мой адрес информацию о мерах, принимаемых Генпрокуратурой по защите предпринимателей от необоснованного уголовного преследования и злоупотреблений со стороны субъектов оперативно-розыскной деятельности", – сообщил Старшинов.

По его мнению, недопустимо продлевать срок заключения под стражей лиц, обвиняемых в преступлениях экономической направленности, если по их делу не ведутся активные следственные мероприятия. "Это противоречит и здравому смыслу, и букве закона. Подобную практику необходимо прекратить", – подчеркнул депутат.

Старшинов напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее дал четкое поручение исключить из практики подобные случаи преследования бизнесменов, которые, собственно, двигают вперед экономику страны, создают рабочие места, платят налоги. Однако такое по-прежнему происходит.

"Нужно ограничить давление следствия, заменить эту меру, например, домашним арестом или залогом, если в принципе лишение свободы за какое-либо преступление предпринимательской направленности необходимо", – настаивает Старшинов.

Депутат предлагает провести пленум суда и дополнительно разъяснить правоохранителям, что "нельзя сажать предпринимателей".

Согласно ст. 108 УПК предпринимателям, нарушившим закон в сфере бизнеса, не должны избирать меру пресечения в виде ареста.

