"Единая России" выступила за совершенствование миграционного законодательства

История с беременной соотечественницей из Казахстана высветила общую проблему

Миграционное законодательство в России зачастую носит формалистский характер. К такому выводу пришел депутат Государственной Думы от фракции "Единой России" Михаил Старшинов, изучив историю женщины из Казахстана, которой отказали в выдаче разрешения на временное проживание в РФ. Он направил обращение имя начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой с просьбой разобраться в ситуации.

"Семья Костенюк – наши соотечественники, они прибыли на постоянное место жительство в Багратионовск Калининградской области, где у них есть собственное жилье, и подали документы на разрешение на временное пребывание. Однако беременной Анне Костенюк в его выдаче было отказано, потому как на один день истек предусмотренный законом 90-дневный срок. Для получения разрешения ей необходимо вылететь за пределы РФ, что невозможно по медицинским показаниям", – рассказал Старшинов.

Он уточнил, что мужу и двум маленьким детям Костенюк разрешение на проживание дали, а Анне нет, из-за просрочки в 1 день. Причем фактически сотрудники МВД правы – они четко исполняют предписания закона. Но в результате семья будет разделена – женщине придется уехать в Казахстан, причем под угрозой потери неродившегося ребенка.

"К сожалению, практика показывает, что такие случаи далеко не единичны. В связи с этим нам стоит подумать над усовершенствованием миграционного законодательства. Людям иногда довольно сложно выполнять все установленные правила, которые зачастую носят чересчур формалистский характер", – подчеркнул депутат.

Со своей стороны, он предложил уже осенью обсудить ситуацию с представителями МВД и других заинтересованных ведомств, чтобы "привести законодательную базу к удобному и разумному варианту, который будет устраивать в полной мере тех людей, которые хотят жить в России".