Гимнастика после 50 лет: пять лучших упражнений для спины
Чтобы поддержать мышцы спины в тонусе и предотвратить болезни, связанные с позвоночником, достаточно выполнять несколько простых упражнений. Главное правило состоит в том, что после 50 лет нельзя вводить в ежедневную практику нагрузки с отягощениями и резкими движениями.
Все части гимнастики нужно выполнять плавно и медленно, давать организму отдохнуть после каждого упражнения. Перед занятиями нужно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Первое упражнение выполняется на полу: руки надо вытянуть вдоль тела, а ноги немного согнуть. Для контроля выполнения надо положить ладонь на живот и напрягать его, не задерживая дыхания, 10-15 секунд. В это время позвоночник немного выгибается вверх и растягивается.
Следующее упражнение представляет собой вариацию "кошки": надо встать на колени перед опорой и положить на нее голову и руки. Затем надо выгнуть спину максимально вверх, потом прогнуть до упора вниз. Упражнение повторяется 5 раз, переход из одного положения в другое должен быть плавным.
Гимнастика продолжается в положении стоя перед столом. Одну руку надо положить на поверхность, левую ногу отставить далеко назад, вторую – вперед в слегка согнутом положении. Затем надо сильнее согнуть ногу, выставленную вперед, и потянуть туловище назад. В таком положении мышцы надо плавно растягивать 10 раз.
Стоя на коленях, нужно медленно растягивать спину поочередно вправо и влево, не допуская болезненных ощущениях. Упражнение повторяется 10 раз.
Гимнастика заканчивается в положении на животе, руки надо выпрямить вдоль туловища. Попеременно надо поднимать прямые ноги как можно выше, задерживаясь в таком положении 5-10 секунд.
После выполнения всех упражнений следует отдохнуть в удобной позе один час.
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