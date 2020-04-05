Быстрый результат возможен, если сочетать с несколькими продуктами

Для того, чтобы похудеть после 40 лет, нужно в равной степени следить за питанием и физической нагрузкой. Успешная диета невозможна без ежедневных занятиях спортом.

Существует множество тренировок для домашнего похудения, которые принесут желаемые результаты за короткие сроки. Но для быстрого эффекта, который останется надолго, важно разработать полезное ежедневное меню.

Средний калораж продуктов за день должен составить 1600-1700 калорий, важно соблюдать питьевой режим. Чай, кофе и сок лучше заменить чистой водой и выпивать не менее двух литров в день, сообщает автор канала "Хорошеем после 40. Минус 50 кг" в "Яндекс Дзене".

День можно начать с 200 гр запеченных мюсли с яблоком, а обычное молоко легко заменяется на рисовое или кокосовое, где содержится меньше калорий. Вторым вариантом завтрака может стать омлет на пару с бананом вместо десерта.

Жареное мясо на обед лучше заменить вареным или сделанным на пару, такое легко приготовить в любой мультиварке. В качестве гарнира подойдут овощи на пару, низкокалорийные крупы или паста из твердых сортов пшеницы.

В качестве перекуса подойдут морепродукты вместе с овощами: например, это могут быть кальмары или креветки с брокколи, грибами и перцем.

На ужин подойдет салат из свежих овощей с яйцами или нежирным мясом птицы или фунчоза вместе с сыром тофу. Однако стоит помнить, что это меню подошло конкретному человеку, а перед любыми экспериментами лучше проконсультироваться с врачом.

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