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Защита от вирусов: специи укрепят иммунитет

Защита от вирусов: специи укрепят иммунитет
Фото: imagebroker/Ralph Kerpa/ imagebroker.net/www.globallookpress.com
Бороться с инфекциями можно с помощью тех продуктов, которые найдутся на любой кухне

Весной организм особенно нуждается в защите от различных вирусов. Помочь иммунитету смогут простые специи, которые не просто улучшают вкус блюд, но и благотворно влияют на здоровье.

Так, в рацион стоит включить мускатный орех, в котором есть витамины А,В,С и фолиевая кислота, магний, цинк и калий. Эта специя снижает воспалительные процессы в организме. Мускатный орех также способен наладить сон и избавить от налета на зубах. Его можно добавлять как в десерты, так и во вторые блюда. 

Природным антибиотиком считают куркуму, которая повышает иммунитет, улучшает когнитивные функции и даже помогает сбросить лишние килограммы. 

В семенах кардамона можно найти много масел, например, цинеол. Эта специя борется с микробами и воспалениями. Ее можно добавлять в салаты выпечку. 

Противомикробным действием обладает и шалфей, в составе которого есть бактерицидный элемент сальвин. Специя позволяет наладить работу почек. Шалфей используют для приготовления курицы или рыбы, а также в омлет. 

Корица, как передает Чемпионат.com, подходит для профилактики гриппа и простуды. А в сочетании с медом лечит больное горло и убирает насморк. 

Много витаминов и антиоксидантов есть и в розмарине, который может помочь избавиться от головной и мышечной боли. Его стоит добавлять в чай, салаты и к рыбе. 

Тонизирует организм чабрец. Укрепляют иммунитет также гвоздика и бадьян. 

Однако нутрициолог Анна Берсенева предупредила, что употреблять специи нужно осторожно. 

Полина ИВАНОВА

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