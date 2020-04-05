Бороться с инфекциями можно с помощью тех продуктов, которые найдутся на любой кухне

Весной организм особенно нуждается в защите от различных вирусов. Помочь иммунитету смогут простые специи, которые не просто улучшают вкус блюд, но и благотворно влияют на здоровье.

Так, в рацион стоит включить мускатный орех, в котором есть витамины А,В,С и фолиевая кислота, магний, цинк и калий. Эта специя снижает воспалительные процессы в организме. Мускатный орех также способен наладить сон и избавить от налета на зубах. Его можно добавлять как в десерты, так и во вторые блюда.

Природным антибиотиком считают куркуму, которая повышает иммунитет, улучшает когнитивные функции и даже помогает сбросить лишние килограммы.

В семенах кардамона можно найти много масел, например, цинеол. Эта специя борется с микробами и воспалениями. Ее можно добавлять в салаты выпечку.

Противомикробным действием обладает и шалфей, в составе которого есть бактерицидный элемент сальвин. Специя позволяет наладить работу почек. Шалфей используют для приготовления курицы или рыбы, а также в омлет.

Корица, как передает Чемпионат.com, подходит для профилактики гриппа и простуды. А в сочетании с медом лечит больное горло и убирает насморк.

Много витаминов и антиоксидантов есть и в розмарине, который может помочь избавиться от головной и мышечной боли. Его стоит добавлять в чай, салаты и к рыбе.

Тонизирует организм чабрец. Укрепляют иммунитет также гвоздика и бадьян.

Однако нутрициолог Анна Берсенева предупредила, что употреблять специи нужно осторожно.