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Три вещи восстановят потенцию: как повысить тестостерон дома после 50 лет

Три вещи восстановят потенцию: как повысить тестостерон дома после 50 лет
Фото: Ramesh Amruth/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Результат заметен через неделю

Пониженный уровень тестостерона напрямую влияет на мужскую силу, здоровье и внешний вид. Существует несколько простых рекомендаций по восстановлению потенции в домашних условиях. При регулярном выполнении правил эффект появится через короткое время. 

В рацион следует ввести мозги животных, особенно хорошо подойдут говяжьи. В них содержится большое количество насыщенных жиров, которые поддерживают уровень тестостерона в организме в норме. Их можно заменить морепродуктами, печенью или яйцами, советует автор канала "Спорт-здоровье" в "Яндекс Дзен". 

Для общего состояния здоровья и мужской силы важен здоровый сон от 8 до 10 часов в день. Если постоянно нарушать режим, то организм будет показывать даже внешними признаками недостаток отдыха. Восьмичасовой сон важен для тех, кто поддерживает физическую форму и постоянно занимается тренировками. 

Важно избегать стресса: в подобном состоянии вырабатывается гормон, который разрушает тестостерон. 

Ранее "Утро" назвало растение с приятным запахом, которое спасет потенцию.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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