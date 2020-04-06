Результат заметен через неделю

Пониженный уровень тестостерона напрямую влияет на мужскую силу, здоровье и внешний вид. Существует несколько простых рекомендаций по восстановлению потенции в домашних условиях. При регулярном выполнении правил эффект появится через короткое время.

В рацион следует ввести мозги животных, особенно хорошо подойдут говяжьи. В них содержится большое количество насыщенных жиров, которые поддерживают уровень тестостерона в организме в норме. Их можно заменить морепродуктами, печенью или яйцами, советует автор канала "Спорт-здоровье" в "Яндекс Дзен".

Для общего состояния здоровья и мужской силы важен здоровый сон от 8 до 10 часов в день. Если постоянно нарушать режим, то организм будет показывать даже внешними признаками недостаток отдыха. Восьмичасовой сон важен для тех, кто поддерживает физическую форму и постоянно занимается тренировками.

Важно избегать стресса: в подобном состоянии вырабатывается гормон, который разрушает тестостерон.

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