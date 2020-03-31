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Названы лучшие упражнения от живота в домашних условиях

Названы лучшие упражнения от живота в домашних условиях
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тренировка подойдет на время карантина

Простые упражнения без специальных тренажеров помогут избавиться от проблем в области живота. Комплекс создан для выполнения дома. Первые результаты появляются через месяц. 

Тренировку надо выполнять по 20 повторений и три подхода трижды в неделю, сообщает “МИР24” со ссылкой на тренера Игоря Заржицкого. Разминку стоит начинать с вакуума, рассказал спортсмен. Упражнение выполняется натощак перед питьем воды. 

После выхода надо максимально втянуть живот и оставаться в таком положении 10-12 секунд на вдохе возвращаться в исходное положение. 

При скручивании мышц живота нужно лечь на спину, прижать поясницу к полу и согнуть ноги в коленях. Тренер советует округлить грудной отдел и немного приподнимать над плоскостью на выдохе, растягивая мышцы на вдохе. 

Третье упражнение направлено на мышцы пресса: руки надо положить под поясницу и поднимать ноги на выдохе, удерживая их над полом. 

Следующая часть тренировки прорабатывает косые мышцы живота, рассказал Игорь Заржицкий. Для успешного выполнения нужно лечь на спину, закинуть левую ногу на колено правой, отвести левую руку в сторону, правую – за голову. Надо приподнять корпус и тянуться правым локтем к левому колену, то же самое повторить с противоположной постановкой рук и ног. 

В конце тренировки нужно лечь на спину, прижать поясницу к полу и поднять ноги. Руками надо тянуться к кончикам пальцев, постепенно увеличивая скорость выполнения.

Ранее "Утро" рассказало, что простая домашняя тренировка избавит от лишнего веса.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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