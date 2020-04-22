По мнению эксперта, зимой американская система здравоохранения испытает небывалую нагрузку

Вторая волна заболеваний COVID-19, которая, вероятнее всего, накроет США зимой, может оказаться более мощной, чем текущая. Такое мнение высказал руководитель американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

Ситуация обострится тем, что зимой одновременно начнутся эпидемии коронавирусной инфекции и простого гриппа.Такое положение дел приведет к небывалой нагрузке на американскую систему здравоохранения, пишет Washington Post.

По мнению Редфилда, оставшиеся до зимы месяцы должны быть использованы для подготовки к вспышке двух респираторных заболеваний. Для этого властям нужно приложить максимальные усилия. В частности, необходимо заметно расширить количество тестирований на COVID-19.

Источником распространения новой коронавирусной инфекции стал Китай – первая вспышка заболевания произошла в КНР в декабре прошлого года, напоминает РИА ФАН. При этом одним из тяжелых последствий мировой эпидемии стал глобальный экономический кризис.

Напомним, США являются лидерами по числу инфицированных. По данным Университета Хопкинса, с начала эпидемии в Америке зафиксировано более 825 тыс. случаев заражения.