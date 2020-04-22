Ограничения разной степени жесткости сохранятся в стране в течение двух лет

Режим карантина, введенный на Украине в связи с пандемией коронавируса, продлится как минимум до 11 мая. Об этом было объявлено на заседании кабмина в среду, 22 апреля.

Предполагается, что пик заболеваемости страна пройдет в начале следующего месяца. На этот случай правительство подготовило план постепенного выхода из карантина. "Стартовую точку этого плана мы называем "День К", – сообщил премьер Денис Шмыгаль.

По предварительным расчетам, "День К" на Украине наступит 12 мая. К этому времени больницы должны быть заполнены пациентами с COVID-19 менее чем наполовину, а количество новых случаев инфицирования в течение десяти дней будет не превышать 5%, передает "Страна.ua" пояснения премьера. Если так и будет, ограничения начнут отменять: откроют парки, магазины непродовольственных товаров, заработает сфера услуг. Но до полного возвращения к обычной жизни украинцам еще далеко. К примеру, требование носить защитную маску в общественных местах сохранится еще года два.

Ранее Шмыгаль уже говорил, что Украина будет учитывать опыт Европы при отмене мер против распространения коронавируса. В частности, границы откроет примерно через месяц после того, как это сделают власти Германии, Испании, Италии и при условии, что эпидемиологическая ситуация будет спокойной, передает "Свободная пресса".

По последним данным, на Украине подтверждено 6592 случаев заболевания коронавирусом, 174 человека скончались. В России на 22 апреля известно о 58 тысячах заболевших, из них за последние сутки – более 5,2 тысячи человек.