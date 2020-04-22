Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Власти Украины назвали условия отмены карантина после 11 мая

Власти Украины назвали условия отмены карантина после 11 мая
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеСаакашвили нашли должность в правительстве Украины
Ограничения разной степени жесткости сохранятся в стране в течение двух лет

Режим карантина, введенный на Украине в связи с пандемией коронавируса, продлится как минимум до 11 мая. Об этом было объявлено на заседании кабмина в среду, 22 апреля.

Предполагается, что пик заболеваемости страна пройдет в начале следующего месяца. На этот случай правительство подготовило план постепенного выхода из карантина. "Стартовую точку этого плана мы называем "День К", – сообщил премьер Денис Шмыгаль.

По предварительным расчетам, "День К" на Украине наступит 12 мая. К этому времени больницы должны быть заполнены пациентами с COVID-19 менее чем наполовину, а количество новых случаев инфицирования в течение десяти дней будет не превышать 5%, передает "Страна.ua" пояснения премьера. Если так и будет, ограничения начнут отменять: откроют парки, магазины непродовольственных товаров, заработает сфера услуг. Но до полного возвращения к обычной жизни украинцам еще далеко. К примеру, требование носить защитную маску в общественных местах сохранится еще года два.

Ранее Шмыгаль уже говорил, что Украина будет учитывать опыт Европы при отмене мер против распространения коронавируса. В частности, границы откроет примерно через месяц после того, как это сделают власти Германии, Испании, Италии и при условии, что эпидемиологическая ситуация будет спокойной, передает "Свободная пресса"

По последним данным, на Украине подтверждено 6592 случаев заболевания коронавирусом, 174 человека скончались. В России на 22 апреля известно о 58 тысячах заболевших, из них за последние сутки – более 5,2 тысячи человек.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Последние новости о коронавирусе на 22 апреля

В столице продолжают умирать зараженные, названо условие, которое поможет затормозить эпидемию, в Хабаровском крае ввели новое ограничение - важные новости о COVID-19 на утро среды в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей