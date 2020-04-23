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Власти Крыма решили ослабить режим самоизоляции

Власти Крыма решили ослабить режим самоизоляции
Фото: pixabay.com
С 1 мая в республике начнут работать парикмахерские и ремонтные мастерские

Администрация Крыма приняла решение снизить требования к соблюдению режима самоизоляции. Так, с 1 мая смогут возобновить работу ряд компаний и магазинов.

Послабление получили салоны красоты и парикмахерские, также начнут работать различные ремонтные мастерские. Кроме того, свои двери откроют прачечные и химчистки, строймагазины, автосалоны и магазины запчастей.

Также продолжить деятельность разрешили бизнесменам, выполняющим услуги по проектированию. Об этом сообщили на  заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в республике. Трансляция опубликована на странице главы Крыма Сергея Аксенова в "Фейсбук".

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 23 апреля в Крыму зарегистрирован 51 случай заболевания COVID-19.

Ольга ФЕДОРОВА

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