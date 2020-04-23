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Число заболевших COVID-19 перевалило за 2,5 миллиона

Лидером по количеству инфицированных остаются США

В мире число выявленных носителей COVID-19 превысило 2,5 млн человек. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

По информации ВОЗ, на планете по состоянию на 23 апреля инфицированы 2 544 792 человек, свыше 175 тыс скончались.

Между тем, как следует из данных американского Университета Джоа Хопкинса, количество зараженных составляет 2 682 225 пациентов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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