Лидером по количеству инфицированных остаются США

В мире число выявленных носителей COVID-19 превысило 2,5 млн человек. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.



По информации ВОЗ, на планете по состоянию на 23 апреля инфицированы 2 544 792 человек, свыше 175 тыс скончались.

Между тем, как следует из данных американского Университета Джоа Хопкинса, количество зараженных составляет 2 682 225 пациентов.

