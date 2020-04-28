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Олимпиаду в Токио планируют отменить окончательно

Все будет зависеть от развития эпидемии коронавируса

Олимпийские игры в Токио, которые уже перенесли на лето 2021-го, могут вовсе не состояться. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в мире. С таким заявлением выступил глава оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори. 

Второй раз игры перенести не получится. Есиро Мори сослался в своем решение на опыт прошлых лет, уточняет телеканал "360"

"Нет, в таком случае они будут отменены. Если такие проблемы, как войны, возникали в прошлом, Игры отменялись. Сейчас мы сражаемся с невидимым врагом", – цитирует главу оргкомитета Nikkansports.

Ранее было заявлено, что Олимпиаду все-таки перенесли

Полина ЛЕДОВСКИХ

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