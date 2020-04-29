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31-й день карантина: свежая статистика по коронавирусу в России

31-й день карантина: свежая статистика по коронавирусу в России
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
За последние сутки COVID-19 заразились больше 5,8 тысячи человек, 108 пациентов умерли

В России идет 31-й день режима самоизоляции. Вчера президент Владимир Путин продлил ограничения – жители нашей страны останутся дома до 12 мая. Тем не менее пик по заболеваемости все еще не пройден, коронавирус с начала вспышки инфекции нашли у 99409 россиян.

За последние сутки еще 5841 человек в России заразились COVID-19, 2220 из них – в Москве. Почти у 45% больных не было никаких симптомов инфекции. Жертвами коронавируса стали еще 108 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Всего в нашей стране умерли 978 человек. Самая непростая ситуация в Москве – за все время эпидемии скончались 546 жителей столицы и 50646 заболели. Второе место по количеству зараженных занимает Московская область – инфекцию подхватили 10917 человек. 3726 заболевших в Санкт-Петербурге, 1794 – в Нижегородской области и 1231 – в Дагестане.

Но есть и хорошие новости. Так, за последние сутки в Москве выздоровели еще 480 пациентов, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Всего болезнь удалось победить 4610 жителям столицы.

В Москве также организуют временные госпитали для лечения зараженных. В учреждениях планируют разместить около 10 тысяч человек, заявил мэр города Сергей Собянин.

Последние новости о коронавирусе в России на 29 апреля – в материале "Утро.ру".

Карина СИРАЗОВА

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