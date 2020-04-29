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Последние новости о коронавирусе в России на 29 апреля

Последние новости о коронавирусе в России на 29 апреля
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
продолжениеМашина определила дату пика эпидемии COVID-19 в РФ
Рекордное число жертв в Москве, новые заболевшие и введение масочного режима: главные новости о COVID-19 на утро среды - в материале "Утро.ру"

На утро 29 апреля известно, что коронавирусом в России заразились больше 93 тысяч человек. По количеству подтвержденных диагнозов наша страна занимает восьмое место в мире.

За последние сутки в России скончались максимальное число человек за все время пандемии – 67. Таким образом, число жертв коронавируса превысило 900. Новые зараженные появляются и в регионах, в связи с чем местные власти вводят обязательное ношение масок. При этом с коронавирусом помогают бороться и добровольцы, которые устраиваются на работу в инфекционные госпитали.

В Москве умерли еще 67 человек с COVID-19, сообщает оперштаб. Это рекордный показатель, всего в столице скончались 546 человек.

Число зараженных растет и в регионах. Еще 70 случаев зарегистрировали в Мурманской области. 55 из них – рабочие на стройплощадке в Белокаменке, пишет РИА "Новости".

Из-за ухудшения ситуации врачи добровольно идут работать с коронавирусными больными. Так, во Владивостоке "на передовую" решили пойти 14 сотрудников: в инфекционном госпитале не хватает рабочих рук.

В Приморском крае власти также вводят масочный режим. С 30 апреля все жители региона могут находиться в общественных местах только со средствами защиты, говорится на сайте правительства. Ранее маски также обязали носить в Севастополе, Новосибирской и Владимирской областях, а также ряде других регионов.

Президент Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая. Затем ограничения постепенно постепенно будут снимать. Так, с 12 мая в Москве начнут работать приемные комиссии военкоматов, передает "Интерфакс". Первые отправки в войска начнутся после 20-го числа.

Подробно о ситуации с коронавирусом в России Путин рассказал во время своего обращения.

Карина СИРАЗОВА

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