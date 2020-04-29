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Нейрохирург: коронавирусом переболеет все население России

Нейрохирург: коронавирусом переболеет все население России
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
продолжениеВ Минздраве рассказали о необычной особенности бессимптомного COVID-19
COVID-19 оказался одной из самых заразных инфекций

Коронавирус нового типа, который быстро распространяется в нашей стране, до конца пока не изучен. Инфекция передается стремительно, именно поэтому ею, скорее всего, заразится все население России. Такой прогноз сделал нейрохирург Алексей Кащеев.

"Заразность COVID-19 чрезвычайно высокая", – заявил специалист, отметив, что по своей скорости распространения коронавирус уступает только кори. Кащеев считает, что в случае с китайской инфекцией на иммунитет полагаться не стоит: в итоге ее подхватят все россияне.

Нейрохирург пояснил "Московскому комсомольцу", что сейчас точно нельзя сказать, может ли крепкий иммунитет защитить от COVID-19. К тому же коронавирус отличается от большинства инфекций: детей заражают, в основном, взрослые, а при ветрянке и кори – наоборот.

Специалист также добавил, что у пациентов с неврологическими заболеваниями болезнь обычно протекает тяжелее. Коронавирус повышает риск тромбозов, что может привести к инсульту.

Ранее прогноз о завершении эпидемии в России сделали ученые из Сингапура.

Карина СИРАЗОВА

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