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Ученые: эпидемия коронавируса в России продлится до сентября

Ученые: эпидемия коронавируса в России продлится до сентября
Фото:Артем Геодакян/ТАСС
Специалисты перенесли отступление инфекции на более поздний срок

Ученые из Сингапура, которые предсказывали завершение эпидемии COVID-19 в России в июле, озвучили новый прогноз. По их мнению, вспышка китайской инфекции завершится не раньше 7 августа.

Сроки сдвинулись и для других государств. Так, по данным лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна, в США пандемия продлится до 9 сентября, в Италии – до 31 августа, а в Германии – до 6 июня.

При этом полностью пандемия в мире закончится к 1 декабря, а не к 26 ноября, как считалось ранее, отмечает "ФедералПресс".

Специалисты составили прогноз на основе математической SIR-модели, которая учитывает распространение инфекции, опираясь на динамику по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим, передает "Пятый канал". В исследовании приняла участие 131 страна.

Однако в сингапурском университете также подчеркнули, что эти данные теоретические и не могут точно предсказать окончание пандемии, сообщает URA.RU.

Прогноз ученых прокомментировали в Кремле. Дмитрий Песков заявил, что дату отступления коронавируса назвать невозможно. Слова пресс-секретаря президента приводит телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Тем временем число заболевших коронавирусом в России продолжает расти. По словам президента Владимира Путина, пик по COVID-19 в нашей стране еще не пройден.

Карина СИРАЗОВА

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