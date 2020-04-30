Свежая статистика по COVID-19 на 30 апреля 2020 года

Россияне провели в режиме самоизоляции уже 32 дня. Соблюдать карантин жителям нашей страны придется еще почти две недели: власти надеются, что к середине мая число больных COVID-19 начнет снижаться. На сегодняшний день китайскую инфекцию нашли у 106498 россиян.

Еще 7099 человек в России заразились коронавирусом за последние сутки. 3093 новых пациентов обнаружили в Москве. По данным оперштаба, почти у 40% заболевших не было симптомов инфекции.

За сутки умер от COVID-19 еще 101 человек. За все время эпидемии жертвами инфекции стали 1073 жителя России.

На первом месте по количеству зараженных остается Москва. В столице диагностировали 53739 случаев коронавируса. Следом идет Московская область с 11719 инфицированными. 4062 заболевших COVID-19 в Санкт-Петербурге, 1944 – в Нижегородской области и 1389 – в Дагестане.

Подробно о ситуации с коронавирусом в России на 30 апреля – в материале "Утро.ру".