Коронавирус не мог быть искусственно создан в лаборатории

Национальная разведка Америки обнародовала информацию о происхождении новой инфекции. По мнению спецслужб, коронавирус не создавали искусственно. Кроме того, он не был генетически модифицирован. Об этом говорится в документе на официальном сайте.

У разведчиков есть два варианта – пандемия могла начаться после контакта зараженного животного с человеком либо после утечки в лаборатории Уханя, где ученые работали с вирусами. Спецслужбы намерены анализировать свежую информацию относительно COVID-19 и найти причину.

Ранее глава США Дональд Трамп поручил спецслужбам узнать, могли ли власти Китая, а также ВОЗ скрывать данные о пандемии коронавируса. Такое распоряжение получили разведуправление Пентагона и ЦРУ.

Число заразившихся коронавирусом по всему миру уже перевалило за три миллиона. По данным института Хопкинса, который приводит статистику онлайн, к вечеру 30 апреля зарегистрировано 3 222 107 случаев. Скончались за весь период 228 757 больных.