Собянин предупредил москвичей о больших испытаниях
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва не дошла даже до середины пути в ситуации с коронавирусом. По мнению главы столицы, пройдена только четверть предстоящих испытаний.
"Впереди еще сложные, большие испытания", – заявил Собянин в прямом эфире телеканала "Россия-24".
Градоначальник раскритиковал появляющиеся в информационном поле заявления на тему скорого завершения эпидемии и назвал их "безответственными". Он напомнил, что на больничных койках в Москве находятся уже 17 тысяч человек, зараженных новым вирусом.
При этом Собянин отметил, что ситуация в столице, в целом, стабилизировалась. По его словам, такие выводы можно сделать, опираясь на показатели динамики заболеваемости в течение последних 5-7 дней.
Отдельно мэр призвал отказаться от иллюзорных убеждений, что жертвами коронавируса становятся только пожилые люди. Он подчеркнул, что от COVID-19 умирают и молодые люди в самом расцвете сил.
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