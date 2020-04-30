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Собянин предупредил москвичей о больших испытаниях

Собянин предупредил москвичей о больших испытаниях
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Софья Сандурская
На больничных койках в столице находятся уже 17 тысяч пациентов с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва не дошла даже до середины пути в ситуации с коронавирусом. По мнению главы столицы, пройдена только четверть предстоящих испытаний.

"Впереди еще сложные, большие испытания", – заявил Собянин в прямом эфире телеканала "Россия-24".

Градоначальник раскритиковал появляющиеся в информационном поле заявления на тему скорого завершения эпидемии и назвал их "безответственными". Он напомнил, что на больничных койках в Москве находятся уже 17 тысяч человек, зараженных новым вирусом.

При этом Собянин отметил, что ситуация в столице, в целом, стабилизировалась. По его словам, такие выводы можно сделать, опираясь на показатели динамики заболеваемости в течение последних 5-7 дней.

Отдельно мэр призвал отказаться от иллюзорных убеждений, что жертвами коронавируса становятся только пожилые люди. Он подчеркнул, что от COVID-19 умирают и молодые люди в самом расцвете сил.

Ранее "Утро" сообщало, что судьбу карантина в России решат после майских праздников.

Ольга ФЕДОРОВА

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