Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Судьбу карантина в России решат после майских праздников

Судьбу карантина в России решат после майских праздников
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
продолжениеМайские праздники-2020: как уехать за город и не получить штраф
В Кремле рассказали, когда власти примут решение снять режим самоизоляции

Окончательное решение о выходе из режима самоизоляции в России примут после майских праздников. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин призвал россиян оставаться дома до 12 мая, пока не начнется поэтапная отмена ограничений, пишет РИА "Новости". Президент понимает, что у жителей нашей страны уже нет сил терпеть самоизоляцию, но сейчас всем нужно объединиться для победы над коронавирусом, добавил Песков.

Выходные дни в России продлятся до 11-го – ранее Путин объявил 6 – 8 мая нерабочими днями. Затем, по словам президента, начнется постепенная отмена карантина. Эксперты считают, что последней из режима самоизоляции выйдет Москва из-за рекордного числа заразившихся.

Россияне сидят дома уже 32 дня, несмотря на это, число заболевших коронавирусом продолжает расти. За последние сутки COVID-19 обнаружили более чем у 7 тысяч жителей страны.

Ранее Дмитрий Песков заявил: власти надеются, что число зараженных начнет снижаться с середины мая. Однако пресс-секретарь также допустил возможность второй волны эпидемии.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

С юмором о наболевшем: смешные анекдоты на 30 апреля

Свежая подборка лучших шуток от "Утро.ру"

Создатель "Новичка" нашел способ победить коронавирус

Когда-то средство избавило человечество от проказы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

932 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей