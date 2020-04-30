Судьбу карантина в России решат после майских праздников
Окончательное решение о выходе из режима самоизоляции в России примут после майских праздников. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Владимир Путин призвал россиян оставаться дома до 12 мая, пока не начнется поэтапная отмена ограничений, пишет РИА "Новости". Президент понимает, что у жителей нашей страны уже нет сил терпеть самоизоляцию, но сейчас всем нужно объединиться для победы над коронавирусом, добавил Песков.
Выходные дни в России продлятся до 11-го – ранее Путин объявил 6 – 8 мая нерабочими днями. Затем, по словам президента, начнется постепенная отмена карантина. Эксперты считают, что последней из режима самоизоляции выйдет Москва из-за рекордного числа заразившихся.
Россияне сидят дома уже 32 дня, несмотря на это, число заболевших коронавирусом продолжает расти. За последние сутки COVID-19 обнаружили более чем у 7 тысяч жителей страны.
Ранее Дмитрий Песков заявил: власти надеются, что число зараженных начнет снижаться с середины мая. Однако пресс-секретарь также допустил возможность второй волны эпидемии.
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