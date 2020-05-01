Коронавирус

Коронавирусом в РФ заразился 114431 человек

Россия продолжает находиться в состоянии карантина. Жители страны соблюдают режим самоизоляции уже 33 дня. Власти надеются, что мы вышли на плато по заболеваемости китайской инфекцией. За сутки зафиксировано 7933 новых случаев заражения. Всего в России болеет 114431 человек.

Умерли от COVID-19 1169 зараженных, а вот 13220 излечились от страшного заболевания.

На первом месте по количеству инфицированных по-прежнему остается Москва. На утро 1 мая в городе зафиксировано 3561 новый зараженный. По словам заместителя мэра Москвы по социальной политике Анастасии Раковой, вылечится удалось 631 человеку.

За столицей, по традиции, следуют область и Санкт-Петербург. Там обнаружено по 797 и 349 новых случаев соответственно, информирует оперативный штаб.