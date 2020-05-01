Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

33-й день карантина: свежая статистика по коронавирусу в России

33-й день карантина: свежая статистика по коронавирусу в России
Фото: pixabay.com
продолжениеВыздоровевшую Бабкину выписали из больницы
Коронавирусом в РФ заразился 114431 человек

Россия продолжает находиться в состоянии карантина. Жители страны соблюдают режим самоизоляции уже 33 дня. Власти надеются, что мы вышли на плато по заболеваемости китайской инфекцией. За сутки зафиксировано 7933 новых случаев заражения. Всего в России болеет 114431 человек. 

Умерли от COVID-19 1169 зараженных, а вот 13220 излечились от страшного заболевания. 

На первом месте по количеству инфицированных по-прежнему остается Москва. На утро 1 мая в городе зафиксировано 3561 новый зараженный. По словам заместителя мэра Москвы по социальной политике Анастасии Раковой, вылечится удалось 631 человеку.

За столицей, по традиции, следуют область и Санкт-Петербург. Там обнаружено по 797 и 349 новых случаев соответственно, информирует оперативный штаб. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Раскрыты подробности о состоянии заразившегося COVID-19 Мишустина

Глава правительства признался, что чувствует себя нездоровым

Создатель "Новичка" нашел способ победить коронавирус

Когда-то средство избавило человечество от проказы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

937 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей