Спецслужбы пяти стран утверждают, что власти КНР подвергли риску другие государства

Такие сведения приводят СМИ, ссылаясь на основательный доклад разведсоюза "Пять глаз". Напомним, туда входят Британия, Канада, Новая Зеландия, США и Австралия.

Как утверждает газета Daily Telegraph, по данным спецслужб Китай скрывал либо уничтожал сведения о вспышке COVID-19. Так, в материале упоминается о врачах, которые первыми забили тревогу. Их либо заставили молчать, либо медики и вовсе исчезли.

В материале отмечается, что власти Китая якобы еще в начале декабря знали, что коронавирус передается от человека к человеку. Однако до 20 января об этом умалчивалось. Скрывала данные и ВОЗ, отрицая вспышку COVID-19 несмотря на тревогу некоторых стран – так, о том, что ситуация вызывает опасения, говорили представители Тайваня.

Китай также обвинили в уничтожении биоматериала. Как говорится в досье спецслужб, в начале января Нацкомитет здравоохранения отдал распоряжение избавиться от образцов коронавируса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть доказательства искусственного происхождения нового вируса. По словам американского лидера, коронавирус синтезировали в лаборатории Уханя.