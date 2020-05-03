Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Запад обвинил Китай в уничтожении данных о вспышке коронавируса

Запад обвинил Китай в уничтожении данных о вспышке коронавируса
Фото: Shen Bohan/XinHua/www.globallookpress.com
Спецслужбы пяти стран утверждают, что власти КНР подвергли риску другие государства

Такие сведения приводят СМИ, ссылаясь на основательный доклад разведсоюза "Пять глаз". Напомним, туда входят Британия, Канада, Новая Зеландия, США и Австралия.

Как утверждает газета Daily Telegraph, по данным спецслужб Китай скрывал либо уничтожал сведения о вспышке COVID-19. Так, в материале упоминается о врачах, которые первыми забили тревогу. Их либо заставили молчать, либо медики и вовсе исчезли.

В материале отмечается, что власти Китая якобы еще в начале декабря знали, что коронавирус передается от человека к человеку. Однако до 20 января об этом умалчивалось. Скрывала данные и ВОЗ, отрицая вспышку COVID-19 несмотря на тревогу некоторых стран – так, о том, что ситуация вызывает опасения, говорили представители Тайваня.

Китай также обвинили в уничтожении биоматериала. Как говорится в досье спецслужб, в начале января Нацкомитет здравоохранения отдал распоряжение избавиться от образцов коронавируса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть доказательства искусственного происхождения нового вируса. По словам американского лидера, коронавирус синтезировали в лаборатории Уханя.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Германия решила помешать строительству "Северного потока - 2"

Причиной стало невыполнение российской стороной одного из законов ФРГ

В Роспотребнадзоре предсказали усиление карантинных мер после 11 мая

Решение властей будет зависеть от поведения граждан на майские праздники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей