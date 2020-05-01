Коронавирус

У американского президента есть неоспоримые доказательства того, что COVID-19 создали в лабораторных условиях

Лидер США Дональд Трамп заявил, что у него есть факты, подтверждающие искусственное происхождение коронавируса. На пресс-конференции в Белом доме он объяснил, что COVID-19 синтезировали ученые из лаборатории в Ухане.

На вопрос прессы о том, имеются ли у него доказательства, подтверждающие такое предположение, Трамп ответил утвердительно.

"Да, есть", – заверил прессу американский лидер.

Однако подробности он сообщить отказался, сославшись на тот факт, что Штаты сейчас проводят расследование, и разглашать секретные сведения не разрешается даже президенту.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что американская разведка поделилась с представителями прессы фактами о происхождении смертоносной китайской инфекции. На официальном сайте организации сообщили, что она не могла быть создана в лабораторных условиях. Разведчики выдвинули две версии распространения COVID-19 по миру: контакт человека с зараженным животным или утечка из лаборатории в Ухане, где проводились эксперименты с вирусами.

Несмотря на информацию, предоставленную специальным ведомством, США не снимает обвинений, выдвинутых в адрес КНР. В Вашингтоне уверены, что Пекин намеренно скрыл сведения о распространении коронавируса, чтобы развернуть ситуацию с пандемией в свою пользу.