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Отменят ли карантин в мае: Путин готовится к большому совещанию

Отменят ли карантин в мае: Путин готовится к большому совещанию
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press / www.globallookpress.com
Президент выслушает предложения о выходе из режима самоизоляции в России

О том, когда закончится карантин в России может стать известно уже завтра, 6 мая. Владимир Путин готовится провести совещание с министрами и чиновниками, где обсудят вопрос дальнейших мер по коронавирусу. 

О том, что президент готовится к масштабному обсуждению рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, будут заслушаны все рекомендации по выходу после майских праздников из ограничений.

Тогда же Кабмин представит план по поддержке экономики и населения, пострадавших от эпидемии COVID-19 в России. 

Накануне майских праздников Путин в пятый раз выпустил обращение к россиянам. Он объявил о продлении карантина до 11 мая и распорядился подготовить пакет мер по выходу из ситуации. По плану, меры сначала обсудят на совещании, после чего их начнут реализовывать в регионах. 

Марина МОНРО

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