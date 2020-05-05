Президент выслушает предложения о выходе из режима самоизоляции в России

О том, когда закончится карантин в России может стать известно уже завтра, 6 мая. Владимир Путин готовится провести совещание с министрами и чиновниками, где обсудят вопрос дальнейших мер по коронавирусу.

О том, что президент готовится к масштабному обсуждению рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, будут заслушаны все рекомендации по выходу после майских праздников из ограничений.

Тогда же Кабмин представит план по поддержке экономики и населения, пострадавших от эпидемии COVID-19 в России.

Накануне майских праздников Путин в пятый раз выпустил обращение к россиянам. Он объявил о продлении карантина до 11 мая и распорядился подготовить пакет мер по выходу из ситуации. По плану, меры сначала обсудят на совещании, после чего их начнут реализовывать в регионах.