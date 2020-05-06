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Глава Минздрава: говорить о выходе России на плато пока рано

Глава Минздрава: говорить о выходе России на плато пока рано
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
В стране продолжается рост числа заболевших

Говорить о выходе России на плато по заболеваемости коронавирусом еще рано, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Как отметил глава Минздрава, в стране продолжает увеличиваться число новых заболевших. Поэтому о выходе на плато пока речь не идет.

При этом он подчеркнул, что ситуация в регионах будет меняться не одновременно: кто-то выйдет на плато раньше, кто-то позже. Это связано с тем, что эпидемия в российских субъектах началась не в один момент и везде развивается по-своему.

Как сообщил министр, для больных коронавирусной пневмонией в России уже подготовлено более 120 тыс. коек. Это составляет порядка 10% от общего количества койко-мест в стране.

Мурашко также сказал, что власти страны решают вопрос о минимизации экономического ущерба из-за COVID-19.

Ранее Минпросвещения допустило перенос ЕГЭ из-за коронавируса.

Ольга ФЕДОРОВА

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