Всю съемочную группу лишили аккредитации

Корреспондента Первого канала Алексея Кручинина лишили аккредитации и выслали из Белоруссии. Об этом рассказали в пресс-центре Первого канала.

"Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы", – сообщили в пресс-службе.



Накануне на Первом канале вышел репортаж Кручинина. Журналист рассказал о вспышке коронавирусной инфекции в одном из городов недалеко от Минска.

Телеграм-канал "Главмедия" со ссылкой на источники написал, что ответ Москвы на высылку российских журналистов будет ассиметричным.

