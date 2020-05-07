После скандала с коронавирусом российского журналиста выдворили из Белоруссии
Всю съемочную группу лишили аккредитации
Корреспондента Первого канала Алексея Кручинина лишили аккредитации и выслали из Белоруссии. Об этом рассказали в пресс-центре Первого канала.
"Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей
съемочной группы", – сообщили в пресс-службе.
Накануне на Первом канале вышел репортаж Кручинина. Журналист рассказал о вспышке коронавирусной инфекции в одном из городов недалеко от Минска.
Телеграм-канал "Главмедия" со ссылкой на источники написал, что ответ Москвы на высылку российских журналистов будет ассиметричным.
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