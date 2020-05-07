Российских журналистов лишили аккредитации после сюжета о коронавирусе в республике

Минск развернул настоящую информационную войну против Москвы, наказав съемочную группу "Первого канала" за якобы фейки о ситуации с COVID-19 в Белоруссии. МИД страны лишил наших журналистов аккредитации. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз подтвердил эту информацию "Интерфаксу". Однако причины в министерстве не называют. О том, что поводом стал сюжет о коронавирусе, сообщил ранее телеканал "Беларусь-1".

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры",

– цитирует сообщение информагентство.

Материал о резком ухудшении ситуации с коронавирусом в Белоруссии вышел в эфир "Первого канала" накануне, 6 мая. В сюжете отмечается, что правительство практически до последнего не принимало никаких мер по борьбе с распространением новой инфекции, добавляет "ФедералПресс".

В пресс-службе "Первого канала" на лишение аккредитации уже отреагировали, назвав подобное решение белорусского МИД безосновательным. Об этом пишет РИА Новости. Как сообщает НСН, без аккредитации остались оператор и корреспондент телеканала.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил граждан, которые не носят средства защиты "где попало" во время вспышки коронавируса.