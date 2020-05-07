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Между Россией и Белоруссией разгорелся скандал из-за данных о COVID-19

Между Россией и Белоруссией разгорелся скандал из-за данных о COVID-19
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Российских журналистов лишили аккредитации после сюжета о коронавирусе в республике

Минск развернул настоящую информационную войну против Москвы, наказав съемочную группу "Первого канала" за якобы фейки о ситуации с COVID-19 в Белоруссии. МИД страны лишил наших журналистов аккредитации. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз подтвердил эту информацию "Интерфаксу". Однако причины в министерстве не называют. О том, что поводом стал сюжет о коронавирусе, сообщил ранее телеканал "Беларусь-1".

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры",

цитирует сообщение информагентство.

Материал о резком ухудшении ситуации с коронавирусом в Белоруссии вышел в эфир "Первого канала" накануне, 6 мая.     В сюжете отмечается, что правительство практически до последнего не принимало никаких мер по борьбе с распространением новой инфекции, добавляет "ФедералПресс". 

В пресс-службе "Первого канала" на лишение аккредитации уже отреагировали, назвав подобное решение белорусского МИД безосновательным. Об этом пишет РИА Новости. Как сообщает НСН, без аккредитации остались оператор и корреспондент телеканала.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил граждан, которые не носят средства защиты "где попало" во время вспышки коронавируса.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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