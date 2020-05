Корабли превратили в "блуждающие резервуары"

Из-за того, что хранилища сейчас переполнены дешевой нефтью, бизнесмены придумали оригинальный способ решения проблемы. Теперь продавцы сырья стали прокладывать для своих танкеров максимально длинный маршрут, чтобы надолго отсрочить поставки и не создавать пробки в портах. Кроме того, за время, проведенное в пути, нефть может подорожать.

Как пишет Bloomberg, нефть стали возить не по самому быстрому пути – через Суэцкий канал, – а через юг Африки. По данным агентства, в прошлую субботу во Францию прибыл супертанкер New Vigorous с 2 млн баррелей саудовской нефти. Затем еще как минимум два танкера New Harmony и New Pioneer пошли по тому же маршруту. BW Triton совершил практически кругосветное плавание вокруг Африки.

Отмечается, что из-за подешевевшего топлива длинный и довольно странный путь стал выгоднее первого, так как за проход через Суэцкий канал нужно платить, и для танкеров пока скидок нет.

Теперь груженые нефтью корабли не спеша бороздят океан, в то время как раньше неслись, чтобы быстрее разгрузиться в европейских и американских портах.

Из-за пандемии коронавируса спрос на нефть упал до уровня 1995 года. Международное энергетическое агентство предупредило, что в ближайшие месяцы свободные мощности по ее хранению могут быть просто исчерпаны. В мае спрос не нефть по прогнозам сократится на 26 млн баррелей в сутки по сравнению с маем прошлого года.

Во всем мире из-за режима самоизоляции сильно сократилось потребление топлива. Например, практически все авиакомпании приостановили свою деятельность.