Астролог из "Давай поженимся" рассказала о влиянии затмений на Россию в 2020 году
Известный астролог и телеведущая Василиса Володина объяснила беды, свалившиеся на россиян в 2020 г., лунными и солнечными затмениями. Комментируя ситуацию с пандемией коронавируса, знаменитость отметила, что текущий год – особенный с точки зрения астрологии.
Так, она сообщила, что в период с декабря 2019-го по декабрь 2020 г. должно состояться семь солнечных и лунных затмений. Последний раз такое незаурядное событие произошло в 1917-м – в год Октябрьской революции в России.
Володина назвала коронавирусную эпидемию серьезным ударом по уверенности человечества в собственном всевластии, по современным идеалистическим представлениям, передает Teleprogramma.pro. Как отмечает астролог, такая ситуация является темой знака Козерога и сулит испытания для каждого человека.
Вместе с этим ведущая передачи "Давай поженимся!" уверена, что общая беда
только сплотила людей. По ее наблюдениям, количество разводов не увеличилось,
наоборот, многим семья удалось побыть вместе и сблизиться.
При этом, с астрологической точки зрения, неблагоприятное время для браков и отношений может наступить во второй половине мая. С 13 мая Венера развернется в свое ретроградное движение, что бывает раз в полтора года – это период, когда высока вероятность разлада в отношениях близких людей.
Также Василиса Володина уверена, что любовь победит мировую эпидемию. Как сообщила астролог, эта напасть связана с Сатурном, а значит преодолеть ее можно Сатурном. Речь идет о проявлении ответственности и стойкости, а также умения держать себя в руках. Все это поможет сохранить гармонию в семье и не рассориться с близкими людьми.
Ранее Володина рассказала, кто находится в группе риска по COVID-19 и заразится быстрее.
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