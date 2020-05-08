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Астролог из "Давай поженимся" рассказала о влиянии затмений на Россию в 2020 году

Астролог из "Давай поженимся" рассказала о влиянии затмений на Россию в 2020 году
Василиса Володина. Фото: instagram.com/vasilisa.volodina
Популярная ведущая раскрыла причину коронавирусной пандемии

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина объяснила беды, свалившиеся на россиян в 2020 г., лунными и солнечными затмениями. Комментируя ситуацию с пандемией коронавируса, знаменитость отметила, что текущий год – особенный с точки зрения астрологии.

Так, она сообщила, что в период с декабря 2019-го по декабрь 2020 г. должно состояться семь солнечных и лунных затмений. Последний раз такое незаурядное событие произошло в 1917-м – в год Октябрьской революции в России.

Володина назвала коронавирусную эпидемию серьезным ударом по уверенности человечества в собственном всевластии, по современным идеалистическим представлениям, передает Teleprogramma.pro. Как отмечает астролог, такая ситуация является темой знака Козерога и сулит испытания для каждого человека.

Вместе с этим ведущая передачи "Давай поженимся!" уверена, что общая беда только сплотила людей. По ее наблюдениям, количество разводов не увеличилось, наоборот, многим семья удалось побыть вместе и сблизиться.

При этом, с астрологической точки зрения, неблагоприятное время для браков и отношений может наступить во второй половине мая. С 13 мая Венера развернется в свое ретроградное движение, что бывает раз в полтора года – это период, когда высока вероятность разлада в отношениях близких людей.

Также Василиса Володина уверена, что любовь победит мировую эпидемию. Как сообщила астролог, эта напасть связана с Сатурном, а значит преодолеть ее можно Сатурном. Речь идет о проявлении ответственности и стойкости, а также умения держать себя в руках. Все это поможет сохранить гармонию в семье и не рассориться с близкими людьми.

Ранее Володина рассказала, кто находится в группе риска по COVID-19 и заразится быстрее.


Ольга ФЕДОРОВА

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