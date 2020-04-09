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Заразятся быстрее: Володина рассказала о группе риска по COVID-19

Заразятся быстрее: Володина рассказала о группе риска по COVID-19
Фото: XinHua/www.globallookpress.com
продолжениеСкончались еще три россиянки с коронавирусом
Астролог из "Давай поженимся" назвала наиболее восприимчивых, по ее мнению, к инфекции людей

Риск заразиться коронавирусом нового типа повышается в зависимости от дня рождения. Так считает астролог Василиса Володина, которая опубликовала список тех, кому необходимо быть особенно осторожными.

По ее словам, люди, родившиеся в определенные даты, наиболее подвержены бронхолегочным заболеваниям. Астролог опубликовала список особых недель с 1950-го до 2019 г.: всех, кто оказался в нем, она призвала к особой осторожности.

Таким людям во время вспышки COVID-19, пишет телеведущая, нужно беречь себя больше, чем обычно: соблюдать дистанцию, внимательнее следить за гигиеной и отказаться от курения. Паниковать при этом не стоит, написала Володина на своей странице в "Инстаграм", важно лишь внимательно относиться к своему здоровью.

По словам ведущей "Давай поженимся", людям, родившимся в указанные дни, грозят и другие неприятности в этом году. Так, к вождению автомобиля нужно отнестись внимательнее и желательно его застраховать, а поездки – планировать тщательнее.

Жилище также следует обезопасить от вторжения. Непредвиденные неприятности, связанные с конкуренцией и техническими проблемами, могут возникнуть в бизнесе. Непростыми будут и отношения с детьми, причем это относится, по словам Володиной, и к планированию беременности.

По последним данным, коронавирусом в России заразились более 10 тысяч человек, причем 1459 из них – за последние сутки. Всего из-за COVID-19 в нашей стране умерли 76 пациентов.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что ситуация в нашей стране начнет меняться в лучшую сторону приблизительно через две недели.

Карина СИРАЗОВА

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