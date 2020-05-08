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"Бессмыслица": врач оценил эффективность ношения масок гражданами

Надевать и снимать маску нужно правильно

Все больше регионов России переходят на масочный режим. Это должно уберечь граждан от опасности подхватить коронавирус в общественных местах. Но, чтобы маска была эффективным средством защиты, следует соблюдать правила, подчеркивает врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. В первую очередь, важно закрывать ею не только рот, но и нос.

"Носить маску на подбородке – это бессмыслица, – отметил он. – Хорошая маска должна иметь алюминиевую полоску-перемычку, которую называют зажимом для носа. Она не позволяет маске сползать и хорошо прижимает ее к носу, чтобы сверху не было прохождения воздуха", - дал рекомендацию врач в интервью "АиФ".

Снимать маску тоже надо правильно: брать ее нужно за крепления-резинки, затем упаковать и выкинуть, а руки обработать санитайзером или вымыть с мылом, передает телеканал "МИР24".

Накануне стало известно, что с 12 мая носить маски и перчатки в обязательном порядке придется жителям Москвы и Подмосковья.

Николай ВИКТОРОВ

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