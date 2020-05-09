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Парадные расчеты и новейшая техника: Лукашенко с размахом отпразднует 9 Мая

Парадные расчеты и новейшая техника: Лукашенко с размахом отпразднует 9 Мая
Александр Лукашенко. Фото: официальный сайт Александра Лукашенко
На торжественный парад собрались сотни человек

Белорусов не испугала эпидемия коронавируса. Они все равно решили провести Парад Победы, несмотря на рост числа заболевших. 

Для того, чтобы посмотреть на праздничное зрелище, на улицы Минска вышли сотни человек. В параде примет участие только новая техника, информируют РИА "Новости". 

Мероприятие началось в 11:00. Примет участие в параде порядка 3 тысяч военных и 150 единиц техники. Все боевые машины модернизированы. Впервые на параде должны показать реактивную систему залпового огня "Флейта" и роботизированный комплекс "Вистл".

В составе пешей колонны пройдут парадные расчеты специализированных лицеев и кадетских училищ, Военной академии, военно-технического факультета БНТУ, 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, пограничники, спасатели и сотрудники МВД. Кроме того, строем промаршируют женщины-военные, пишет "БелТА". 

Александр Лукашенко уже выступил с речью на торжественном мероприятии. Он заявил, что в мире всегда найдутся люди, которые осудят Белоруссию за проведение парада. Однако, по мнению президента страны, на нападки можно дать четкий ответ. Осуждать наследников Победы не стоит, ведь они просто не могли поступить иначе.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко пригласил на торжественное мероприятие в Минск президентов разных стран, особенно желал видеть лидеров государств бывшего СССР. Однак ни Владимир Зеленский, ни Владимир Путин не полетели в Белоруссию 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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