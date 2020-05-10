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Слишком быстрое создание вакцины от коронавируса назвали опасным

продолжениеИз-за аномальной жары в России может увеличиться число заражений коронавирусом
Такого мнения придерживается российский ученый

Спешка в разработке препарата против COVID-19 может привести к негативным последствиям. Об этом заявил завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова доктор медицинских наук Михаил Костинов.

Ученый предупредил, что побочные эффекты от созданной в спешке вакцины могут оказаться страшнее для человека, чем сам коронавирус.

"Спешка не приведет ни к чему хорошему", – цитируют его "Аргументы и факты".

Костинов также обозначил условие эффективности вакцины от коронавируса – результат будет, если вирус не успеет серьезно мутировать.

Напомним, вспышку коронавируса ВОЗ признала пандемией 11 марта. Число заболевших по всему миру уже превысило 4 миллиона человек.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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