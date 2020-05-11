Ученые и медики пока не могут определить структуру поведения COVID-19 ни в отношении возрастных групп, ни по географическому признаку

У нового уханьского вируса наблюдается странное течение распространения – он поражает одни регионы на планете, но почти не трогает другие, приводит к тяжелым формам заражения у одних людей и к легким у других. Об этом написал в своем телеграм-канале известный врач и телеведущий Александр Мясников.

"Действительно: кто-то постоянно контактирует с заболевшими, но при этом сам остается "чист", кто-то живет почти изолированно и все-равно заболевает", – отметил доктор.

Он обратил внимание на избирательность поведения COVID-19 при заражени. Так, для некоторых болезнь протекает с легким кашлем, а у кого-то с высокой температурой, кто-то даже не заметил инфекции, а другие погибают. Также есть разница протекания заразы и в одной группе риска. Например, одни пожилые пациенты умирают, но другие выздоравливают. Такая же история происходит с теми, у кого есть хронические заболевания.

"Географически вирус ведет себя тоже странно. Страны бывшего СССР он явно щадит (мы списываем на прививку против туберкулеза), в той же Америке центр и север пылают, а "Штат пенсионеров" Флорида относительно благополучна", – подчеркивает Мясников.

По его словам, ровно такую же картину поведения коронавируса показывают Германия и Франция, где в одних областях взрыв эпидемии, а в других ее нет.

"Создается впечатление, что мы чего-то не знаем. Кто-то носит "черную метку", у кого-то "оберег", – считает врач.

Может, к этому причастна генетика, предположил Мясников. Но в настоящий момент никто точно не знает природу поведения данного коронавируса. Он выразил надежду, что ученые скоро раскроют загадку этой инфекции.

По последним данным, всего в мире COVID-19 заразились свыше 5 млн человек. Первое место по-прежнему занимают США (1 329 799), на второй строчке идет Испания (224 350), а вот на третью позицию переместилась сегодня Россия (221 344). По всей планете умерли почти 283 тыс пациентов.

