Президент США резко отреагировал на вопрос о тестах на коронавирус

Дональд Трамп сорвал посвященную коронавирусу пресс-конференцию. Американский лидер возмутился из-за заданного журналисткой вопроса, после чего прекратил общение с прессой.

На брифинге президент заявил, что США проводят больше тестов на коронавирус, чем другие страны. Сотрудница телеканала CBS задала вопрос, почему Трамп делает акцент на превосходстве над другими государствами, в то время как в Соединенных Штатах пациенты с COVID-19 продолжают умирать.

Американский лидер ответил, как транслировал канал, что спрашивать об этом нужно Китай. Сам же вопрос президент назвал гадким. Высказывание возмутило журналистку. Позже в газете The Washington Post обратили внимание, что сотрудница телеканала была азиатского происхождения.

Следующий вопрос Трамп проигнорировал, а после и вовсе прекратил пресс-конференцию.

Брифинг прошел 11 мая после перерыва – в конце апреля американский президент отказался общаться с прессой. Трамп объяснил это тем, что СМИ искажают слова выступающих, а пресс-конференции не стоят затраченных усилий.

В США, которые по-прежнему лидируют по количеству зараженных коронавирусом, инфекцию нашли более чем у 1,3 миллиона человек. Президент же высказывался, что COVID-19 исчезнет сам по себе, напоминает телеканал "360".

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