По мнению эксперта, властям разных стран нужно было серьезнее отнестись к коронавирусу

Сейчас мы находимся на стадии учения и должны отработать дальнейшие действия. Эта пандемия показала, что мир не готов к таким болезням, сказал специалист в интервью "Комсомольской правде".

Александр Мясников подчеркнул, что алгоритмы действий в случае с коронавирусом были продуманы, но не сработали должным образом. Власти государств совершили ошибку, когда не приняли сразу всерьез новую инфекцию.

О новой пандемии Мясников предупредил еще в апреле. Уже тогда он был уверен, что именно ситуация с коронавирусом позволит лучше подготовиться к ней.

Свежую статистику по коронавирусу в апреле читайте в материале "Утро.ру".