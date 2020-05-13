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Доктор Мясников предупредил о начале новой эпидемии после COVID-19

По мнению эксперта, властям разных стран нужно было серьезнее отнестись к коронавирусу

Сейчас мы находимся на стадии учения и должны отработать дальнейшие действия. Эта пандемия показала, что мир не готов к таким болезням, сказал специалист в интервью "Комсомольской правде".

Александр Мясников подчеркнул, что алгоритмы действий в случае с коронавирусом были продуманы, но не сработали должным образом. Власти государств совершили ошибку, когда не приняли сразу всерьез новую инфекцию.

О новой пандемии Мясников предупредил еще в апреле. Уже тогда он был уверен, что именно ситуация с коронавирусом позволит лучше подготовиться к ней.

Свежую статистику по коронавирусу в апреле читайте в материале "Утро.ру". 

Анна ШУЛЕПОВА

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